Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron que deben llegar desde las cuatro de la mañana y esperar hasta diez horas afuera de la Unidad Médica Familiar (UMF) 70 para lograr una consulta. Las filas, que se forman incluso antes del amanecer, se han vuelto parte de la rutina para quienes requieren atención médica.

Los usuarios señalan que obtener una cita por internet se ha vuelto prácticamente imposible debido a la alta demanda, por lo que optan por acudir directamente a la unidad y esperar durante horas con la esperanza de ser incluidos en el turno vespertino. Esta situación, afirman, se repite día tras día.

“Nos formamos desde la madrugada porque nos urge la atención. Tenemos que soportar casi diez horas en el frío para que, con suerte, haya un espacio libre en la tarde”, relató una derechohabiente entrevistada mientras hacía fila. La mujer aseguró que, a pesar de las bajas temperaturas, no tienen otra opción si desean ser atendidos.

Otro de los problemas que enfrentan es la falta recurrente de medicamentos. “Aparte no es seguro que tengan las medicinas que nos recetan. A veces nos traen a vuelta y vuelta para surtirlas”, señaló la misma afectada, quien pidió que la situación mejore para evitar mayores complicaciones de salud.

La espera prolongada, sumada al clima invernal, representa un riesgo adicional para los pacientes. “Con este frío, los que ya están malitos se enferman más”, añadió la mujer, quien lamentó que las condiciones obliguen a personas vulnerables a exponerse por tantas horas.

Este viernes 12 de diciembre, al menos 30 personas permanecían formadas desde la madrugada frente a la UMF 70, en espera de que los cupos del turno de la tarde alcanzaran para atenderlas. La Unidad Médica se ubica al suroriente de la ciudad, sector con un aumento considerable de población.