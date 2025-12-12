El 12 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la duodécima sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua, presidida por Jesús Abdala Abbud Yepiz, presidente del Comité Estatal de Participación Ciudadana. La sesión contó con la asistencia inicial de seis de los siete integrantes, logrando el quórum legal necesario, y posteriormente se incorporó el séptimo miembro, completando la presencia plena.

Los presentes fueron: Jesús Abdala Abbud Yepiz (Presidente del CPC), Abelardo Valenzuela Holguín (Fiscal Anticorrupción), Roberto Javier Fierro Duarte (Secretario de la Función Pública), Francisco Javier Acosta Molina (Magistrado Presidente del Tribunal de Disciplina Judicial), Sergio Rafael Facio Guzmán (Comisionado Presidente del ICHITAIP), Alejandro Tavares Calderón (Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa) y Héctor Acosta Félix (Auditor Superior del Estado).

Uno de los acuerdos destacados fue la aprobación unánime de invitar a las personas titulares de los Órganos Internos de Control Municipales (OICM) de los municipios de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc y Saucillo a participar en sesiones ordinarias especificas del Comité durante 2026, con derecho a voz pero sin voto.

El objetivo es que expongan acciones, buenas prácticas, desafíos y estrategias implementadas en el ámbito municipal en materia de prevención, detección y sanción de faltas administrativas, así como en fiscalización y control de recursos públicos. Se acordó que dichas sesiones serán presenciales y contarán con máxima difusión mediante convocatorias abiertas, campañas coordinadas y difusión conjunta desde todas las instituciones del Comité.

Además, El titular de la Secretaría Ejecutiva, Lic. Alejandro Salasplata Cázares, presentó el informe de socialización del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción. En él destacó que se capacitaron a 459 servidores públicos (principalmente de órganos internos de control y comités de ética) mediante un taller virtual, cuatro talleres presenciales regionales, un taller estatal y campañas digitales en redes sociales, alcanzando cobertura en 63 de los 67 municipios del estado.

Solo cuatro municipios quedaron pendientes de acercamiento, y se reportaron menciones en medios de comunicación tradicionales y digitales. La sesión concluyó con el reconocimiento al trabajo coordinado y al compromiso por fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción en Chihuahua.