El presidente de CONCANACO SERVYTUR México, Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, con el objetivo de avanzar en una agenda de colaboración territorial que fortalezca la promoción turística, el comercio local y la participación de los negocios familiares en estrategias de alcance nacional.

Durante el encuentro, ambas instituciones intercambiaron propuestas para que iniciativas como La Gran Escapada, Viernes muy mexicano y la Red Nacional de Beneficios CNT puedan ampliar su presencia en el territorio mediante canales de difusión cercanos a la población y vinculados con la vida económica diaria de las comunidades.

El acercamiento por parte del CNT coincide con la visión de CONCANACO SERVYTUR para construir alianzas con sectores productivos de alta presencia comunitaria, reconociendo que los negocios tradicionales son espacios de encuentro, consumo e información para millones de familias mexicanas. De acuerdo con información del DENUE 2025, la rama de elaboración de productos de panadería y tortillas registra más de 189 mil unidades económicas en el país, con una fuerte presencia de microestablecimientos.

Este dato confirma la relevancia de estos negocios como parte de la base económica local y como posibles aliados para amplificar campañas, programas e iniciativas de impacto comunitario.

“La promoción turística también debe construirse desde el territorio. México tiene una enorme red de negocios familiares que todos los días conectan con millones de personas; si logramos articular esa cercanía con estrategias nacionales, podemos generar mayor participación, más consumo local y mejores oportunidades para las comunidades”, destacó el Dr. Octavio de la Torre.

La industria de la masa y la tortilla representa uno de los sectores con mayor presencia en la vida cotidiana del país. Además de formar parte de la alimentación diaria de las familias mexicanas, las tortillerías y negocios vinculados al sector son puntos de referencia en colonias, barrios, municipios y comunidades.

En ese sentido, CONCANACO SERVYTUR destacó que la articulación con sectores productivos estratégicos permite acercar información, beneficios e iniciativas nacionales a más personas, fortaleciendo al mismo tiempo la economía local y el papel de los negocios familiares como motores de desarrollo.

El Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), organismo representativo de la industria de la masa y la tortilla en México, impulsa activamente iniciativas orientadas no solo a reconocer el valor económico, social y cultural de este sector estratégico, sino también a acercar beneficios que fortalezcan la economía local y contribuyan al bienestar de más de 123 millones de consumidores en el país, promoviendo así el desarrollo de las comunidades mexicanas.

A través de este acercamiento, CONCANACO SERVYTUR y el CNT avanzan en la construcción de alianzas estratégicas bajo un modelo de colaboración territorial, en el que cámaras empresariales, sectores productivos, organismos y negocios familiares trabajan de manera articulada para acercar información, oportunidades y beneficios que impulsen el desarrollo económico y social de las comunidades en México.