El Presidente Municipal, Héctor Ortiz Orpinel, acudió este día, a la misa de agradecimiento y despedida del obispo José Guadalupe Torres Campos, que se efectuó en la parroquia del Señor de la Misericordia, ubicada en la intersección de Valentín Fuentes Varela y Simona Barba.



El alcalde resaltó su agradecimiento por la invitación que se le realizó para despedir al obispo Torres Campos, quien entregó su ministerio durante 11 años como obispo de la Diócesis de Juárez.



“Aquí en nuestra ciudad es un hombre muy querido por los feligresos y pues qué mejor que hoy va a representar también en cierta forma ahora al espacio que lo están llamando por parte del Episcopado Mexicano”, mencionó.



“Agradecemos por su ministerio, por el tiempo que ha estado aquí en nuestra ciudad, por parte del gobierno municipal, le damos las gracias por todo lo que entregó a lo largo de estos años para el bien de aquí de Ciudad Juárez”, expresó.



Al culminar la misa, los feligreses acudieron al atrio del Seminario Conciliar, en donde se realizó una verbena popular para convivir con el líder de la iglesia católica en esta frontera.



Hace dos semanas el obispo Guadalupe Torres Campos realizó la toma de protesta como obispo de Ecatepec, en la cual tomará posesión a partir del 22 de julio.