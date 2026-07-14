Con el objetivo de dar seguimiento a las acciones que garantizan el acceso al agua potable en las colonias con mayor necesidad, personal de la Dirección General de Desarrollo Social realizó un recorrido por la colonia Avícola como parte del programa “Cruzada por el Agua”.



Durante la visita, el director general de la dependencia, Hugo Vallejo Quintana, supervisó las condiciones del sector e informó a las familias sobre la atención que se brindará mediante el suministro de agua a través de pipas, las cuales estarán realizando recorridos de manera semanal para abastecer a los hogares donde el servicio de la red es insuficiente o presenta interrupciones.



El funcionario comentó que el programa está dirigido a colonias que enfrentan problemas de baja presión o falta de agua potable, con el propósito de atender de manera oportuna las necesidades de las y los habitantes mientras se presentan estas condiciones.



La Dirección General de Desarrollo Social mantiene recorridos permanentes en distintos sectores de la ciudad para identificar las necesidades de la población y coordinar la distribución del vital líquido, beneficiando este año a 20 colonias de Ciudad Juárez.



Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de acercar apoyos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias juarenses, priorizando la atención en las zonas con mayor necesidad.