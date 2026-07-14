Como parte de la Cruzada del Cambio, cuadrillas de la Dirección de Limpia llevaron a cabo una jornada de limpieza y mantenimiento sobre la avenida Francisco Villarreal Torres, a la altura del monumento a Francisco Villa y en el tramo con dirección hacia el norte.

A través de un enlace en vivo encabezado por el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, el titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, señaló que las labores consistieron en limpieza general, barrido manual, retiro de basura y tierra de arrastre acumulada sobre camellones y laterales de la vialidad, además del levantamiento de residuos para mantener el área en mejores condiciones para automovilistas y peatones.



Dijo que las acciones forman parte del programa que impulsa el Gobierno Municipal, con el objetivo de ofrecer una ciudad más limpia, ordenada y segura para la ciudadanía.



Mencionó que la Cruzada del Cambio inició el pasado 22 de marzo y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de este año, como una estrategia integral para transformar la imagen urbana de Ciudad Juárez.



Las acciones se desarrollan de manera permanente en una segunda etapa de mantenimiento sobre avenidas estratégicas como Ejército Nacional, Tecnológico, Manuel Gómez Morín, Paseo Triunfo de la República, Manuel Talamás Camandari, Rafael Pérez Serna, López Mateos, Teófilo Borunda, Waterfill, Juan Pablo II, Camino Real, Zaragoza, Santiago Troncoso, Paseo de la Victoria y ahora en la avenida Francisco Villarreal Torres, entre otras vialidades por las que diariamente transita el 80 por ciento de los juarenses.



Solís Kanahan dijo que también se trabaja con el apoyo de empresas y negocios a quienes invitan a sumarse a mantener sus frentes limpios.



La Cruzada del Cambio contempla la atención de 48 de las principales avenidas de Ciudad Juárez, lo que representa más de 308 kilómetros de vialidades, camellones y espacios públicos.



Para alcanzar esta meta, empresas contratadas atienden 25 vialidades, mientras que cuadrillas de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales trabajan de forma permanente en otras 23.



El director de Limpia hace un llamado a la población para colaborar en el cuidado de los espacios públicos, evitando arrojar basura en la vía pública y reportando cualquier punto que requiera atención, con el fin de conservar en buen estado las principales avenidas de la ciudad.