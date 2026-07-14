Con una disminución del 76 por ciento en el robo de vehículos respecto a 2018, el Gobierno Municipal fortalece las acciones de seguridad mediante el uso de tecnología, patrullajes y estrategias de prevención, informó el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

El alcalde destacó que la reducción de este delito responde a una estrategia integral encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, apoyada en la plataforma Juárez Vigilante, la cual ha permitido prevenir la comisión de ilícitos y mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones.

“Más allá de los números, lo importante es explicar cómo se ha logrado esta disminución. Existe una estrategia de prevención respaldada por tecnología y por el trabajo diario de las y los elementos de seguridad, lo que hoy nos permite ofrecer mejores resultados a la ciudadanía”, expresó.

Ortiz Orpinel señaló que durante el mes pasado se registraron 82 robos de vehículos, una cifra considerablemente menor si se compara con el parque vehicular superior a los 700 mil automóviles que circulan en la ciudad, lo que refleja el avance alcanzado en un delito que impacta directamente el patrimonio y la movilidad de las familias.

Asimismo, resaltó que aproximadamente la mitad de las unidades reportadas como robadas son recuperadas por la autoridad, permitiendo que decenas de propietarios recuperen su patrimonio.

El Presidente Municipal indicó que Ciudad Juárez también dejó de ubicarse entre las ciudades con mayor incidencia nacional en este delito, resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Coordinación General de Seguridad Vial, Protección Civil y otras dependencias que participan en las labores de prevención.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, informó que en 2018 se registraban alrededor de 340 robos de vehículos al mes, mientras que actualmente la cifra se redujo a 82 casos mensuales, lo que representa una disminución cercana al 76 por ciento.

Explicó que esta reducción ha sido posible gracias al fortalecimiento de la tecnología incorporada mediante Juárez Vigilante, al despliegue operativo de los elementos en campo y al seguimiento permanente de los casos.

El funcionario agregó que la corporación mantiene una tasa de recuperación cercana al 50 por ciento de los vehículos robados y, además, logra la detención de alrededor de 20 personas cada mes por posesión de unidades con reporte de robo, acciones que contribuyen a contener este delito y brindar mayor tranquilidad a la población.