Como parte de las obras complementarias para la construcción del puente Paso Las Torres-Talamás Camandari, a cargo de Gobierno del Estado, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), registra un avance del 40 por ciento en la instalación de la nueva tubería para el desvío del colector de drenaje sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari.

El Ingeniero Carlos Bautista, coordinador del Distrito 4 de Alcantarillado, informó que, hasta el momento se han instalado 300 metros lineales de tubería de 12 pulgadas sobre esta vialidad, como parte de los trabajos de reubicación del colector.

“Llevamos instalados alrededor de 300 metros, con un 40 por ciento de avance. Estamos reforzando todos los trabajos y movimientos para concluir esta obra en las siguientes semanas”, detalló.

Explicó que, las labores se realizan de manera gradual, interviniendo un tramo a la vez para reducir las afectaciones a la circulación vehicular y permitir el acceso del transporte de carga pesada, con el objetivo de mantener la movilidad en la zona mientras se desarrollan los trabajos.

“En coordinación con las empresas, quedamos en estar trabajando por tramos para no tener accidentes por los vehículos pesados que transitan por la zona. Abrimos un tramo de 20 metros, realizamos el cambio, tapamos y continuamos”, explicó.

Asimismo, agregó que, estas acciones se suman a las ya concluidas sobre la calle Yepómera, donde se instalaron 300 metros de tubería y se realizó el reemplazo del colector de 24 pulgadas.

Señaló que, para la ejecución de los trabajos se está utilizando maquinaria especializada, entre ella una excavadora tipo “oruga” que permite agilizar las excavaciones, además de una excavadora, una cuadrilla operativa y una unidad vactor por atender cualquier emergencia que pudiera presentarse durante las labores.

La JMAS recuerda a la ciudadanía que permanece cerrado el carril de baja velocidad del bulevar Manuel Talamás Camandari, en sentido de oriente a poniente, desde la avenida De las Torres hasta la calle Yepómera, por lo que se recomienda tomar precauciones y considerar tiempos adicionales para llegar a sus actividades diarias.

Asimismo, la JMAS agradece la comprensión y colaboración de las y los usuarios, ya que estas obras permitirán fortalecer la infraestructura sanitaria e iniciar la construcción del puente Paso Las Torres-Talamás Camandari, para mejorar la movilidad en el suroriente de Juárez.