En un estado que permanece entre las entidades con mayor incidencia de homicidios del país, mantener sin titular a la Fiscalía General del Estado durante más de dos meses envía un mensaje preocupante: la seguridad pública no figura entre las prioridades del Gobierno del Estado, afirmó la diputada de morena, María Antonieta Pérez Reyes.

La legisladora señaló que la ausencia de un Fiscal General no es un asunto administrativo, sino una decisión política que debilita a la institución responsable de investigar los delitos y procurar justicia en Chihuahua.

“Que Chihuahua lleve cuatro meses entre los estados con más homicidios del país, incluso por encima de Sinaloa, y que aun así la Fiscalía siga sin un titular definitivo, demuestra el nivel de prioridad que este gobierno le concede a la seguridad. La Fiscalía no puede seguir siendo una silla vacía mientras la violencia sigue cobrando vidas”, sostuvo.

Pérez Reyes cuestionó que el Ejecutivo argumente la complejidad del proceso para designar al nuevo fiscal cuando, aseguró, existen perfiles con la preparación suficiente para asumir el cargo.

A su juicio, el verdadero obstáculo radica en que la administración estatal privilegia la cercanía política sobre la capacidad técnica.

“El problema no es la falta de personas preparadas. El problema es que la gobernadora ha convertido los nombramientos estratégicos en un ejercicio de lealtades. Buscan incondicionales, no servidores públicos con autonomía”, afirmó.

La diputada adelantó que la bancada de morena revisará con rigor cualquier propuesta que sea enviada al Congreso y rechazará perfiles cuya principal credencial sea la cercanía con el Ejecutivo.

Como antecedente, recordó la gestión de Roberto Fierro Duarte, primer Fiscal General de la actual administración, a quien calificó como un nombramiento que no respondió a las exigencias del cargo.

Durante ese periodo, recordó, ocurrieron dos de los episodios más graves en materia de seguridad: el denominado “Jueves Negro” en Ciudad Juárez, en el que fueron asesinadas 12 personas, y el motín en el Cereso estatal que dejó 11 personas privadas de la libertad sin vida, 10 custodios asesinados y la fuga de varios internos.

“Esos hechos evidenciaron las consecuencias de colocar en un cargo estratégico a una persona que nunca estuvo a la altura de la responsabilidad. Chihuahua no puede repetir ese error”, enfatizó.

Finalmente, María Antonieta Pérez Reyes aseguró que Morena no acompañará un nombramiento construido desde la conveniencia política. “Lo que Chihuahua necesita es un Fiscal General con independencia, capacidad para enfrentar a la delincuencia y compromiso con la justicia, no un funcionario cuya principal virtud sea obedecer a la gobernadora”, concluyó.