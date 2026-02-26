Previo a la “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz”, que se va a realizar el próximo sábado 28 de febrero en La Hacienda, al surponiente de la ciudad, dependencias municipales llevan durante esta semana sus servicios a la colonia del Safari II.



La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que el Gobierno Municipal lleva módulos con información, trámites y servicios en la Escuela México, ubicada en eje vial Juan Gabriel 10151.



“Los servicios se están proporcionando desde el lunes 16 de febrero y hasta el próximo viernes 27, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde”, comentó la funcionaria.



Hoy miércoles 25 están atendiendo con sus servicios, Atención Ciudadana, el módulo de información de la Secretaría de Seguridad Pública, habrá vacunación de mascotas, asesoría legal y servicios para la mujer, además de información de Regulación Comercial.



Mañana jueves 26 de febrero acudirán Atención Ciudadana, estará el módulo de información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y se ofrecerá información sobre predios y trámites.



El viernes 27 de febrero estarán con sus módulos de información Atención Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Dirección de Limpia con el destilichadero y unidades médicas móviles.



El próximo sábado 28 de febrero se llevará a cabo la cruzada de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el parque ubicado en la calle de la Uva cruce con Limón en la colonia La Hacienda.