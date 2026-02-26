Con el propósito de respaldar la economía de las familias en este inicio de año, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, entregó 800 apoyos alimenticios en distintos puntos de Ciudad Juárez.



El director de la dependencia, Hugo Vallejo Quintana, informó que estas acciones se llevan a cabo por instrucciones del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, con el objetivo de mantener cercanía con la ciudadanía y atender de manera directa sus necesidades más apremiantes.



El funcionario destacó la importancia de que el personal de la dependencia trabaje en campo para conocer de primera mano la realidad que enfrentan muchas familias.



Señaló que al recorrer las colonias es posible identificar no solo la necesidad alimentaria, sino también otras problemáticas relacionadas con la salud, la vivienda o el entorno social, lo que permite canalizar los casos a las áreas correspondientes.



Asimismo, subrayó que el alcalde ha mostrado sensibilidad ante las demandas sociales, fortaleciendo el presupuesto destinado a los programas sociales para ampliar su alcance y beneficiar a un mayor número de personas.



Las despensas entregadas contienen 34 productos de la canasta básica, entre ellos arroz, aceite, atún, carne de pollo y res, pastas, galletas, maicena y salsa de tomate, así como otros artículos esenciales para el hogar que contribuyen a la alimentación de las familias.



Las entregas se realizaron en colonias como Kilómetro 20, Libertad, Insurgentes y Felipe Ángeles, entre otras, como parte de una estrategia permanente para apoyar a los sectores que más lo requieren.