Previo a la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas Ciudad Juárez por la Paz que se realizará el sábado 28 de marzo, empleados municipales de diferentes dependencias ofrecen sus servicios desde el martes 17 y hasta el próximo viernes 27 de marzo.



La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que los trabajadores del municipio acudirán al preescolar Genaro Vázquez, ubicado en la avenida Adolfo López Mateos y calle Genaro Vázquez en la colonia Tierra y Libertad, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.



Durante las dos semanas de actividades estará presente personal de Atención Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, acompañadas de diferentes dependencias.



Este día se otorgará información de la Dirección de Derechos Humanos, además de Ecología quien dará información sobre fumigaciones, mañana se llevarán a cabo actividades deportivas y se otorgarán servicios médicos.



El próximo lunes 23 de marzo atenderán a la población personal de Atención Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y el Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), además se dará información sobre el pago del impuesto predial, infracciones viales y estacionómetros.



El martes 24 de marzo acude la Dirección General de Desarrollo Económico; se atenderán reportes de alumbrado y se dará asesoría sobre trámites de Desarrollo Urbano.



El miércoles 25 de marzo se une Regulación Comercial; además se otorgará asesoría legal y servicios para la mujer, asimismo la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) llevará la vacunación de mascotas.



El jueves, se une la Dirección General de Protección Civil; mientras que el viernes 27 de marzo la población podrá recibir atención en las unidades Médicas y se instalará un módulo de destilichadero.



Mendoza Mendoza destacó que se sigue trabajando en esta estrategia en conjunto con el Gobierno Federal.



La cruzada se desarrollará el sábado 28 de marzo en la colonia División del Norte, en la escuela Primaria Federal Tierra y Libertad, ubicada en las calles General José Trinidad y General Pánfilo Natera de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.