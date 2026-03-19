“¿Dónde estaban todos?”: cuestionan silencio familiar en caso del niño

Ciudad Juárez.– La forma en que fue trasladado el cuerpo de un niño de aproximadamente 2 años continúa generando indignación entre la población, no solo por la violencia del caso, sino por los detalles que han surgido en torno a cómo se intentó ocultar el hecho.

De acuerdo con la información que ha trascendido, el menor, identificado como Eitan, fue localizado sin vida dentro de un costal, y presuntamente su cuerpo habría sido transportado en transporte público, lo que ha sido considerado por la ciudadanía como uno de los aspectos más perturbadores del caso.

A este escenario se suman las reacciones de habitantes de la ciudad, quienes han expresado su consternación ante la forma en que ocurrieron los hechos. Una mujer que pidió el anonimato por la sensibilidad del tema señaló que “eso no se le hace ni siquiera a los animalitos”, cuestionando cómo fue posible que se tratara de esa manera a un menor. “Ni a un perrito se le hace eso de meterlo en un costal y tirarlo”, expresó.

Además de la indignación por la forma en que se trasladó el cuerpo, otro de los puntos que ha generado inquietud entre la población es el aparente silencio dentro del entorno familiar. Ciudadanos han comenzado a cuestionar cómo se pudo mantener en secreto la muerte del menor sin que se encendieran alertas.

Entre los comentarios que han surgido destaca el cuestionamiento sobre la ausencia de rituales funerarios o explicaciones públicas: “¿Cómo es posible que nadie preguntara por un funeral o por las cenizas del niño?”, es una de las dudas que se repiten entre la comunidad.

Las investigaciones de las autoridades apuntan a un entorno familiar cercano como el lugar donde ocurrieron los hechos, y hasta el momento se reporta la detención de varios integrantes de la familia, lo que ha reforzado la hipótesis de un caso de violencia intrafamiliar extrema.

El caso ha rebasado la nota roja para convertirse en un tema de debate social en Ciudad Juárez, donde no solo se exige justicia, sino también respuestas sobre cómo una situación de esta magnitud pudo permanecer oculta durante tanto tiempo.

La Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.