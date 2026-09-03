La senadora del PRI, Paloma Sánchez, acusó a Morena de proteger al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza, a quienes vinculó con la crisis política y de seguridad que enfrenta la entidad.

Durante una conferencia de prensa con representantes de la Alianza Mexicana de Abogados y miembros de la sociedad civil, la legisladora priista arremetió contra Morena por el regreso de Inzunza al Senado y afirmó que en Sinaloa persiste lo que calificó como un “narcogobierno”.

Durante su intervención, Paloma Sánchez sostuvo que Rubén Rocha Moya continúa gobernando Sinaloa desde su casa y acusó que el mandatario estatal cuenta con la protección de integrantes de Morena.

La senadora afirmó que la situación en la entidad no ha mejorado pese a las exigencias de cambio y cuestionó el respaldo que, desde su perspectiva, el partido mantiene hacia las autoridades sinaloenses.

Posteriormente, en una publicación en redes sociales, Sánchez reforzó sus señalamientos y escribió:

El narcogobierno de Morena en Sinaloa es insostenible por la alianza criminal con la que pactaron su llegada al poder”.

Los señalamientos corresponden a la postura política de la legisladora y no constituyen por sí mismos una determinación judicial.

La senadora también cuestionó el regreso de Enrique Inzunza a la Cámara Alta, luego de permanecer ausente durante 124 días, de acuerdo con lo señalado por la propia legisladora.

Sánchez acusó que el regreso del senador ocurrió bajo el respaldo de Morena y criticó que su solicitud permaneciera pendiente durante ese periodo.

“Enrique Inzunza duró escondido 124 días, regresó al Senado bajo el amparo de Morena”, escribió la priista.

Como parte de sus críticas, Paloma Sánchez utilizó el término “narcosenador” para referirse a Enrique Inzunza y reiteró su acusación de que Morena protege a figuras políticas vinculadas, según su postura, con la situación que atraviesa Sinaloa. La senadora concluyó:

Sinaloa sigue teniendo un narcogobierno y el Senado tiene hoy un narcosenador”.

Las expresiones forman parte de los señalamientos políticos realizados por Sánchez y no deben presentarse como hechos judicialmente acreditados.

La conferencia de prensa contó con la participación de representantes de la Alianza Mexicana de Abogados y miembros de la sociedad civil, quienes acompañaron los planteamientos de la legisladora sobre la situación política y de seguridad en Sinaloa.

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