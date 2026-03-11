El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, identificado también como “El Abuelo” o “Comandante H” y señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, intentó frenar una posible extradición a Estados Unidos mediante un amparo. Sin embargo, un juez federal desechó su solicitud al considerar que, hasta el momento, no existe una orden formal para trasladarlo a ese país.

El recurso fue presentado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, donde Bermúdez Requena buscaba impedir cualquier intento de traslado o entrega a autoridades estadounidenses.

No obstante, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez determinó que la demanda no procede porque no hay un acuerdo ni procedimiento de extradición vigente en su contra.

La información se desprende de la resolución judicial en la que se analizó la demanda presentada por el exfuncionario.

Actualmente, Bermúdez Requena se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, uno de los penales de máxima seguridad del país, desde donde promovió el recurso judicial al considerar que existía el riesgo de ser enviado a Estados Unidos.

De acuerdo con la demanda, Bermúdez Requena solicitó la protección de la justicia federal para impedir su extradición luego de que custodios del penal donde se encuentra preso le mencionaran que sería trasladado a Estados Unidos.

En su escrito ante el juez, el exfuncionario explicó que esa información le generó preocupación sobre un posible proceso en su contra en el extranjero.

En el documento judicial señaló:

Durante mi reclusión, el día de ayer, 5 de marzo de 2026, personal (custodios) del Centro Federal de Readaptación Social número 1 ‘Altiplano’ me comentaron que ‘ya me iba al gabacho’ porque existe una orden de extradición en mi contra”.

Bermúdez Requena añadió que esa versión también coincidía con notas periodísticas de circulación nacional que mencionaban una posible solicitud de Estados Unidos.

En el mismo documento indicó que no ha recibido notificación oficial de ningún procedimiento formal de extradición solicitado por autoridades estadounidenses.

El juez federal Daniel Marcelino Niño Jiménez resolvió desechar la demanda porque el recurso se presentó sin que exista un acto concreto que impugnar.

En términos legales, el amparo buscaba frenar una extradición que aún no ha sido solicitada formalmente ni autorizada, por lo que el tribunal consideró que no hay fundamento para analizar el caso.

En la práctica, esto significa que:

No existe una orden de extradición activa.

No hay notificación oficial contra Bermúdez Requena por ese proceso.

El amparo no puede proceder contra hechos que todavía no han ocurrido.

Si en el futuro se inicia formalmente un procedimiento de extradición, el acusado podría volver a promover recursos legales para intentar detenerlo.

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco está recluido en el penal federal del Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Este centro penitenciario es uno de los de mayor seguridad en el país y suele albergar a personas vinculadas con delitos de alto impacto o crimen organizado.

Desde ese lugar fue desde donde presentó su demanda de amparo para evitar cualquier traslado fuera del país.

Hasta el momento, la resolución judicial deja claro que no existe un procedimiento formal de extradición contra Bermúdez Requena.

La versión que originó el recurso proviene de comentarios de custodios y de información publicada en medios, según lo expuesto por el propio acusado en su demanda.

Esto significa que, por ahora:

No hay solicitud oficial del gobierno de Estados Unidos.

No hay orden judicial para entregarlo a autoridades extranjeras.

El proceso legal de extradición no ha comenzado.

Si ese procedimiento llegara a iniciarse, las autoridades mexicanas deberían notificar formalmente al detenido, quien tendría derecho a defenderse en tribunales antes de cualquier traslado.

Hernán Bermúdez Requena fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco. En investigaciones posteriores ha sido señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, organización vinculada con actividades delictivas en la región.

Las indagatorias y procesos judiciales en su contra forman parte de un caso que ha generado atención pública debido a que involucra a un exalto funcionario encargado de la seguridad estatal.

Por ahora, el intento de frenar una posible extradición quedó sin efecto, pero el caso podría cambiar si en algún momento Estados Unidos presenta una solicitud formal ante el gobierno mexicano.

ElHeraldodeMéxico