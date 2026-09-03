Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron el arresto de Fernando G. R., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa.

La intervención se registró luego de que los agentes realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Leyes de Reforma, cuando se percataron de un grupo de personas alrededor de un masculino que se encontraba visiblemente golpeado con manchas hemáticas en diferentes partes del cuerpo, en el cruce de las calles Leandro Valle y Fidel Ávila.

De manera espontánea, la víctima señaló directamente a un sujeto que se encontraba en las inmediaciones como el presunto responsable de haber intentado privarlo de la vida luego de agredirlo físicamente con un bat de béisbol, mientras ambos se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes.

Por lo que, ante el señalamiento directo, los agentes realizaron una inspección preventiva al sujeto por protocolos de seguridad, localizando entre sus pertenencias el objeto contundente señalado por la víctima como el utilizado durante la agresión, por lo que fue puesto bajo detención quien se identificó como Fernando G. R. de 35 años.

Previa lectura de derechos, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, instancia que se encargará de determinar su presunta responsabilidad en los delitos antes mencionados y de realizar las investigaciones pertinentes.