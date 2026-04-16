Las labores de búsqueda para localizar a Lesly Sofía Mases Burgua, de 16 años, continúan en la costa del Istmo de Tehuantepec, luego de que la menor fuera arrastrada por el oleaje en días recientes.

El incidente ocurrió el pasado 4 de abril, durante el periodo vacacional de Semana Santa, cuando el fenómeno de mar de fondo generó condiciones peligrosas en la playa. De acuerdo con los primeros reportes, varias personas fueron sorprendidas por la fuerza del agua; algunas lograron salir, pero la adolescente desapareció entre las olas.

Desde entonces, elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con Protección Civil y autoridades locales, mantienen un operativo que incluye recorridos marítimos, aéreos y terrestres en distintos puntos del litoral, sin que hasta el momento se haya logrado ubicar a la joven.

Familiares y habitantes de la comunidad también se han sumado a la búsqueda, realizando recorridos en la zona y permaneciendo en vigilancia en la playa, con la esperanza de encontrar algún indicio.

En el mismo hecho, se reportó la muerte de dos personas que fueron alcanzadas por el fuerte oleaje, lo que ha generado preocupación entre la población ante las condiciones del mar en esta temporada.

Autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones en zonas costeras, especialmente cuando se presentan fenómenos como el mar de fondo, que pueden representar un riesgo para los visitantes.