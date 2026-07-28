CIUDAD JUÁREZ, CHIH. — La Aduana de Ciudad Juárez consolidó una recaudación histórica cercana a los 60 mil millones de pesos durante el último año, impulsada por los cambios operativos implementados en las aduanas del país y un mayor dinamismo en el intercambio comercial, informó Marcelo Vázquez Tovar, delegado de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) en Chihuahua.

De acuerdo con los reportes oficiales de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la recaudación en la frontera juarense se estabilizó en niveles significativamente superiores a los de años anteriores. Tan solo en el mes de junio, los ingresos por importaciones alcanzaron los 4,300 millones de pesos, superando los registros de 2021 (2,824 mdp), 2022 (3,133 mdp), 2023 (3,086 mdp) y 2024 (2,347 mdp), quedando únicamente por debajo del inusual pico registrado en junio de 2025 (5,400 mdp), cuando inició la reestructuración gubernamental del sistema aduanero.

Al analizar el periodo anual que comprende de junio de 2025 a junio de 2026, Vázquez Tovar destacó que la Aduana de Juárez acumuló un total de 59,897 millones de pesos.

“Es una cifra bastante importante. Equivale a unas 6 veces el presupuesto anual de Juárez, que ronda en los 10 mil millones de pesos”, subrayó el representante de la ANIERM.

Mayor fiscalización e intercambio comercial

El delegado empresarial atribuyó este incremento a las medidas orientadas a evitar la evasión de impuestos a la importación y a la eficiencia generada por los nuevos movimientos administrativos. Asimismo, destacó que este repunte financiero refleja un sólido incremento en el intercambio comercial internacional, demostrando resiliencia frente a los retos de la guerra arancelaria.

Demandan inversión en infraestructura

Ante la magnitud de los recursos generados por la aduana local, la ANIERM reiteró su postura de insistir ante las autoridades federales para que un porcentaje de dicha recaudación sea reinvestido en la modernización y desarrollo de la región fronteriza.

“No quitamos el dedo del renglón. Tenemos un cruce con mucha oportunidad de crecimiento en San Jerónimo – Santa Teresa, y los demás cruces internacionales también necesitan más recursos para agilizar el paso de mercancías”, puntualizó Vázquez Tovar.

Finalmente, la asociación calificó estos resultados como una excelente noticia para la economía local y nacional, al evidenciar el potencial estratégico y la competitividad de la franja fronteriza de Chihuahua.