La inversión en infraestructura deportiva se ha convertido en una herramienta para fortalecer el tejido social y ofrecer mejores oportunidades de desarrollo a las familias juarenses, se dio a conocer durante la rueda de prensa de este lunes 27 de julio.



Desde el 2021, el Gobierno Municipal ha rehabilitado y construido más de 100 espacios públicos destinados a la práctica del deporte, con el objetivo de acercar instalaciones dignas a niñas, niños, jóvenes y personas adultas en distintos sectores de la ciudad.



Durante este periodo se han intervenido parques, canchas deportivas, gimnasios y áreas de usos múltiples, además de brindar apoyo a decenas de equipos y deportistas que representan a Ciudad Juárez en competencias locales, nacionales e internacionales.



A través de la proyección de un video que se presentó en el recientemente remodelado Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, se informó que entre las principales acciones destaca la construcción y rehabilitación de 34 canchas de fútbol en diferentes zonas de la ciudad.



Uno de los proyectos fue la rehabilitación de dos canchas de pasto sintético del Club de Veteranos, donde también se instaló infraestructura de alumbrado público, una mejora que se ha replicado en numerosos espacios deportivos que anteriormente carecían de iluminación.



En el suroriente también se rehabilitó la cancha de fútbol rápido Milán, con mejoras en el terreno de juego, gradas, colocación de pasto sintético y luminarias, permitiendo que este espacio reciba diariamente a niñas, niños, jóvenes y adultos que practican este deporte en condiciones adecuadas.



Dentro de esta estrategia de obras se han rehabilitado 20 estadios y gimnasios, varios de ellos considerados emblemáticos para la ciudad, por ejemplo, el Gimnasio Enrique “Kiki” Romero, donde se modernizó el área existente y se construyó una nueva nave deportiva equipada con duela, canastas abatibles, canchas transversales con medidas oficiales, vestidores y espacios funcionales que permiten desarrollar hasta cuatro partidos de basquetbol de manera simultánea.



En el caso del Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, este recinto recibió su renovación después de más de cinco décadas, donde se instalaron cinco mil butacas, pantallas, sistema de sonido, iluminación y nuevos vestidores, permitiendo nuevamente la realización de eventos deportivos de talla internacional.



Es importante destacar la rehabilitación del Estadio 20 de Noviembre, donde se mejoró la ciclovía, se colocó pasto sintético, porterías y nuevo equipamiento que hoy beneficia a cientos de deportistas y familias.



Después de 45 años sin construir un complejo deportivo de estas características en el suroriente de la ciudad, el Gobierno Municipal edificó el Estadio 8 de Diciembre, un espacio de más de 26 hectáreas que cuenta con instalaciones para fútbol, atletismo y fútbol americano. La obra representó una inversión cercana a los 60 millones de pesos, realizada sin generar deuda pública.

Este impulsó el desarrollo de su entorno con la construcción de vialidades y nueva infraestructura urbana, acercando espacios deportivos de calidad a miles de habitantes que anteriormente debían trasladarse a otros sectores de la ciudad.



Las acciones incluyen además la creación y rehabilitación de 33 espacios de usos múltiples, entre ellos el Complejo Deportivo del Colegio de Bachilleres Plantel 11, desarrollado mediante el Presupuesto Participativo, donde además de actividades deportivas pueden realizarse eventos culturales y comunitarios.



A estas obras se suma la rehabilitación de 13 campos de béisbol con mejoras en iluminación, pasto sintético y otras adecuaciones realizadas en coordinación con ligas locales.



Con estas inversiones, el Gobierno Municipal impulsa espacios donde el deporte contribuye a rescatar a la comunidad, fortalece la convivencia familiar, promueve estilos de vida saludables y brinda a niñas, niños y jóvenes lugares seguros para desarrollar su talento.