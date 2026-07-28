Como una muestra de agradecimiento al talento y la entrega del futbolista juarense Denzell García, mediocampista defensivo del FC Juárez, la Barra El Kartel (EK) impulsó la develación de un mural en su honor, iniciativa realizada en coordinación con el Centro Fundacional y el Futbol Club Juárez, que ahora forma parte de la galería de murales de la calle Santos Degollado, en la colonia Bellavista.



La coordinadora del Centro Fundacional, Daniela González Lara, señaló que este reconocimiento representa un orgullo para el Centro Histórico, al rendir homenaje a un joven que ha brindado grandes satisfacciones a la ciudad y que hoy se convierte en un punto de encuentro para las familias juarenses.



“Este tipo de acciones demuestran que el arte y el deporte son pilares de la identidad juarense y es precisamente lo que nosotros estamos promoviendo desde el Centro Fundacional, que sea un espacio de encuentro para las familias y donde se sientan orgullosas de seguir construyendo historias en el Centro Histórico de Juárez”, expresó.



La funcionaria explicó que este mural forma parte de la galería artística que se ha consolidado en la zona y que complementa otras intervenciones realizadas por el Gobierno Municipal, como la rehabilitación de fachadas y el festival El Centro se Pinta Solo, iniciativa mediante la cual se han plasmado más de 50 murales en distintos sectores de la ciudad.



Agradeció la colaboración de la Barra El Kartel, de FC Juárez, del Instituto para la Cultura del Municipio y del equipo del Centro Fundacional por hacer posible este proyecto que fortalece el sentido de pertenencia entre las y los juarenses.



“Queremos que la ciudadanía venga a conocer este nuevo mural, recorra esta galería que hemos preparado con mucho cariño y nos diga a quién más le gustaría ver plasmado en el Centro Histórico”, dijo.



Durante el evento, la coordinadora de Mercadotecnia de FC Juárez, Ibeth Mancinas, reconoció la lealtad de la afición del club y agradeció el respaldo que el Gobierno Municipal ha brindado para impulsar iniciativas que fortalecen la identidad de la ciudad.



Destacó que homenajes como el dedicado a Denzell García acercan a la comunidad al equipo y sirven de inspiración para las nuevas generaciones de futbolistas juarenses.



Por su parte, el homenajeado, Denzell García, agradeció el reconocimiento y aseguró que representa un compromiso para continuar entregándolo todo dentro de la cancha en representación de Ciudad Juárez.



“Cuando llegué jamás imaginé que esto fuera a pasar. Yo solamente venía en busca de un sueño y gracias a Dios se consiguió. Trato siempre de representar al juarense donde sea que esté y de dejar a Juárez en lo más alto posible. Mientras me toque defender estos colores, lo haré siempre con el corazón en las manos por esta ciudad y por toda su gente”, expresó.



La encargada de despacho del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Ogla Liset Olivas, destacó que este tipo de proyectos fortalecen la cultura del deporte, generan comunidad y contribuyen a construir identidad, arraigo y orgullo entre las y los juarenses.



La develación del mural se realiza dentro del marco del décimo primer aniversario del equipo profesional Bravos.