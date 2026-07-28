Durante la conferencia de prensa semanal, efectuada hoy en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, presentó los resultados obtenidos por la corporación en materia de aseguramiento de armas y drogas, destacando la colaboración de la ciudadanía y el trabajo coordinado entre policías, analistas y la tecnología.



Durante su participación, el funcionario destacó que gran parte de las detenciones y aseguramientos han sido posibles gracias a las denuncias ciudadanas, así como al trabajo coordinado entre los más de 2 mil 800 policías municipales y los analistas de la plataforma “Juárez Vigilante”, operada desde el Centro de Respuesta Inmediata (CERI).



En materia de armas de fuego, informó que durante el primer periodo de las administraciones actuales se aseguraron mil 114 armas, de las cuales 180 eran largas, con 982 personas detenidas.



En el segundo periodo se ha aprehendido a 345 personas y asegurado 683 armas, incluyendo 106 armas largas. Con ello, el acumulado total alcanza 1,795 armas de fuego, 1,602 cargadores, 46,177 cartuchos de diversos calibres y 1,327 personas detenidas.



En el tema de drogas, la SSPM reportó 8,873 personas detenidas en posesión de algún tipo de narcótico, así como el aseguramiento de una tonelada 840 mil 620 kilogramos de droga y 99 mil 982 dosis de distintas sustancias ilícitas.



El secretario señaló que estos decomisos representan un impacto directo en la prevención, al evitar que dichas drogas lleguen a manos de niñas, niños y jóvenes.



Muñoz Morales explicó que estos resultados han sido posibles gracias al uso de tecnología, la coordinación entre Juárez Vigilante, el CERI y los policías en campo, los operativos interinstitucionales y principalmente la participación ciudadana.



El titular de la SSPM invitó a la población a continuar colaborando mediante los diferentes canales de denuncia y auxilio, como el número telefónico de emergencia 9-1-1, los números comunitarios, la aplicación móvil, el sistema PMI y las redes oficiales de la SSPM, destacando que la seguridad es tarea de todas y todos.