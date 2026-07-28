Luego de que el día de ayer domingo se registrara la muerte de un infante de cuatro al permanecer encerrado por al menos cuatro horas, las autoridades dieron a conocer que la madre y el abuelo, quedaron detenidos para llevar a cabo las investigaciones.

De acuerdo a los informes policiacos, el infante ingreso por accidente al auto y quedo atrapado por al menos cuatro horas y con las altas temperaturas que se registran en la ciudad, el menor quedo inconsciente y finalmente perdió la vida.

El hecho se registró en la colonia Kilómetro 29, de esta ciudad y al interior de un auto de la marca Toyota.

Ante el hecho, familiares del menor informaron a las autoridades que perdieron de vista al menor, del cual no se reveló la identidad y al encontrarlo al interior del auto, fue en este mismo que lo trasladaron hasta la estación de Bomberos No. 8, ubicada sobre el Eje Vial Juan Gabriel y Barranco Azul, en la cual se confirmó su deceso.

Elementos de la Fiscalía, zona norte, confirmaron este lunes sobre la detención de la madre y abuelo para llevar a cabo las investigaciones.

Asimismo, se dijo que el cuerpo del menor aún permanece en las instalaciones del Semefo como parte de las investigaciones que se realizan.