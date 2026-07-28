La Fiscalía General del Estado (FGE) lanzó una alerta a la población ante el incremento de fraudes en los que delincuentes logran apoderarse de cuentas de WhatsApp mediante llamadas telefónicas y engaños para obtener los códigos de verificación de la aplicación.

De acuerdo con la autoridad, los ciberdelincuentes contactan a sus víctimas haciéndose pasar por personal de empresas, instituciones o incluso por representantes del servicio técnico de WhatsApp.

Durante la conversación aseguran que es necesario confirmar la identidad del usuario o solucionar un supuesto problema con la cuenta, por lo que solicitan el código de seis dígitos enviado vía mensaje SMS.

Una vez que la víctima comparte esa información, los responsables registran la cuenta en otro dispositivo y toman el control total del perfil.

Posteriormente utilizan la identidad del usuario para enviar mensajes a familiares, amigos y contactos con solicitudes de préstamos, depósitos bancarios o transferencias bajo el argumento de enfrentar una emergencia.

La Fiscalía advirtió que WhatsApp nunca solicita códigos de verificación por teléfono, correo electrónico o mensajes, por lo que exhortó a la ciudadanía a desconfiar de cualquier comunicación de este tipo y evitar proporcionar datos personales o ingresar a enlaces sospechosos.

Como medida preventiva, la Policía Cibernética recomendó activar la verificación en dos pasos dentro de la aplicación, revisar que cualquier enlace pertenezca al sitio oficial de WhatsApp, no compartir códigos de seguridad con terceros y confirmar mediante una llamada cualquier petición de dinero recibida por mensajería instantánea, incluso cuando provenga de un contacto conocido.

En caso de haber compartido el código de verificación, la dependencia pidió intentar recuperar de inmediato la cuenta, notificar a familiares y amigos para evitar que sean víctimas del fraude y presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, además de reportar el incidente a la Policía Cibernética para iniciar las investigaciones.