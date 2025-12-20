La Dirección de Servicios Públicos Municipales, llevará a cabo el cuarto Megadestilichadero el próximo lunes 22 de diciembre.

El titular de la Dirección de Limpia, Gibran Solís, informó que el programa dará inicio a las 8:00 de la mañana en el Parque Galeana.

El área de cobertura será algunos sectores de las colonias Galeana y Anáhuac, donde se realizará el recorrido de cinco camiones de caja abierta destinados a la recolección de tiliches y objetos en desuso.

Este programa tiene como objetivo apoyar a la ciudadanía para deshacerse de artículos que ya no utilizan y que no son recolectados por los camiones de basura tradicionales, contribuyendo así a evitar acumulamientos que puedan generar focos de infección.

Destacó la importancia de aprovechar esta oportunidad y exhortó a los vecinos a sacar al frente o al pie de la banqueta todos aquellos objetos que ya no necesiten.

Asimismo, indicó que el personal podrá auxiliar a los adultos mayores o a aquellas personas con alguna dificultad para retirar los objetos de sus domicilios.

También hizo un llamado a la población para que en caso de disponer de vidrios, lo notifiquen al personal para que puedan manejarlos con las debidas precauciones.

El funcionario dijo que no se recibirán aceites ni solventes, ya que estos materiales pueden provocar reacciones que generen riesgo de incendio.