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Capturan a Antonio Domínguez, exalcalde de Ayala, Morelos; le aseguran armas y metanfetamina

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El Gabinete de Seguridad confirmó este viernes la detención del expresidente municipal de Ayala, Antonio Domínguez Aragón, y del exsecretario general del mismo Ayuntamiento, Roberto Santos Urzúa, a quienes les fueron aseguradas armas de fuego, cientos de cartuchos útiles y diversas dosis de metanfetamina.

Aunque la aprehensión de ambos exfuncionarios trascendió desde la madrugada del jueves, fue hasta este viernes cuando el Gobierno federal incorporó el caso a su informe oficial de resultados y reveló el armamento, las municiones y la droga decomisados durante la intervención.

De acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad, a los detenidos les fueron aseguradas dos armas largas, un arma corta, cuatro cargadores, 369 cartuchos útiles y diversas dosis de metanfetamina, indicios que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal como parte de las investigaciones correspondientes.

La captura de Domínguez Aragón y Santos Urzúa se realizó mediante un operativo coordinado por fuerzas federales dentro de las acciones emprendidas contra exservidores públicos investigados por presuntos vínculos con actividades delictivas.

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Antonio Domínguez Aragón construyó su carrera política bajo las siglas del PRI, partido por el que fue alcalde de Ayala, Morelos, diputado local y candidato a diputado federal en 2021, año en que denunció un atentado en su contra y contra su casa, sin que resultara afectado.

En fechas recientes, su nombre fue ubicado dentro de las investigaciones contra un grupo de exfuncionarios y actores políticos presuntamente relacionados con actividades ilícitas en la zona centro y oriente de Morelos.

Roberto Santos Urzúa se desempeñó como secretario general del Ayuntamiento durante la administración de Domínguez Aragón.

Milenio

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