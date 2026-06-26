El Gabinete de Seguridad confirmó este viernes la detención del expresidente municipal de Ayala, Antonio Domínguez Aragón, y del exsecretario general del mismo Ayuntamiento, Roberto Santos Urzúa, a quienes les fueron aseguradas armas de fuego, cientos de cartuchos útiles y diversas dosis de metanfetamina.

Aunque la aprehensión de ambos exfuncionarios trascendió desde la madrugada del jueves, fue hasta este viernes cuando el Gobierno federal incorporó el caso a su informe oficial de resultados y reveló el armamento, las municiones y la droga decomisados durante la intervención.

De acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad, a los detenidos les fueron aseguradas dos armas largas, un arma corta, cuatro cargadores, 369 cartuchos útiles y diversas dosis de metanfetamina, indicios que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal como parte de las investigaciones correspondientes.

La captura de Domínguez Aragón y Santos Urzúa se realizó mediante un operativo coordinado por fuerzas federales dentro de las acciones emprendidas contra exservidores públicos investigados por presuntos vínculos con actividades delictivas.

Antonio Domínguez Aragón construyó su carrera política bajo las siglas del PRI, partido por el que fue alcalde de Ayala, Morelos, diputado local y candidato a diputado federal en 2021, año en que denunció un atentado en su contra y contra su casa, sin que resultara afectado.

En fechas recientes, su nombre fue ubicado dentro de las investigaciones contra un grupo de exfuncionarios y actores políticos presuntamente relacionados con actividades ilícitas en la zona centro y oriente de Morelos.

Roberto Santos Urzúa se desempeñó como secretario general del Ayuntamiento durante la administración de Domínguez Aragón.

Milenio