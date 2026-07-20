lunes, julio 20, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » CERESO No. 3 fortalece seguridad y programas de reinserción social
Portada

CERESO No. 3 fortalece seguridad y programas de reinserción social

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

El Centro de Reinserción Social (CERESO) No. 3 de Ciudad Juárez ha fortalecido sus acciones en materia de seguridad, gobernabilidad y reinserción social mediante la implementación de diversas estrategias orientadas a garantizar el orden al interior del penal y mejorar las condiciones para las personas privadas de la libertad.

Entre las principales acciones destacan la modernización de los accesos con aduanas electrónicas, el reforzamiento de los filtros de ingreso, el incremento de revisiones y operativos, así como mejoras en la infraestructura y una mayor coordinación entre las distintas corporaciones e instituciones encargadas de la seguridad penitenciaria.

De manera paralela, el CERESO ha impulsado programas de alfabetización, capacitación para el trabajo, actividades laborales, campañas de vacunación y otras iniciativas enfocadas en favorecer la reinserción social, al considerar que la seguridad y la rehabilitación son pilares fundamentales de un sistema penitenciario eficiente.

Asimismo, las autoridades resaltaron la capacidad operativa del personal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, lo que ha permitido desarrollar actividades masivas con personas privadas de la libertad bajo condiciones de orden y control, reflejando el fortalecimiento institucional del centro.

banner

Los avances obtenidos han sido reconocidos a nivel nacional y forman parte de una estrategia permanente para consolidar un sistema penitenciario más seguro, profesional y orientado a la reinserción social, manteniendo el compromiso de continuar mejorando sus procesos y condiciones de operación.

You Might Also Like

You may also like

Regresan actividades administrativas a la UACJ tras el periodo vacacional de verano

Llama Kenia López Rabadán a reconstruir la relación entre México y EU...

Centro Unidos por el Autismo registra 88% de avance y beneficiará a...

Destaca SSPM resultados en la atención de la violencia familiar

Intensificará Cruz presencia en todo Chihuahua para consolidar proyecto de la transformación

Detiene Seguridad Vial a 95 ebrios durante la semana pasada