El Centro de Reinserción Social (CERESO) No. 3 de Ciudad Juárez ha fortalecido sus acciones en materia de seguridad, gobernabilidad y reinserción social mediante la implementación de diversas estrategias orientadas a garantizar el orden al interior del penal y mejorar las condiciones para las personas privadas de la libertad.

Entre las principales acciones destacan la modernización de los accesos con aduanas electrónicas, el reforzamiento de los filtros de ingreso, el incremento de revisiones y operativos, así como mejoras en la infraestructura y una mayor coordinación entre las distintas corporaciones e instituciones encargadas de la seguridad penitenciaria.

De manera paralela, el CERESO ha impulsado programas de alfabetización, capacitación para el trabajo, actividades laborales, campañas de vacunación y otras iniciativas enfocadas en favorecer la reinserción social, al considerar que la seguridad y la rehabilitación son pilares fundamentales de un sistema penitenciario eficiente.

Asimismo, las autoridades resaltaron la capacidad operativa del personal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, lo que ha permitido desarrollar actividades masivas con personas privadas de la libertad bajo condiciones de orden y control, reflejando el fortalecimiento institucional del centro.

Los avances obtenidos han sido reconocidos a nivel nacional y forman parte de una estrategia permanente para consolidar un sistema penitenciario más seguro, profesional y orientado a la reinserción social, manteniendo el compromiso de continuar mejorando sus procesos y condiciones de operación.