La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Informáticos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, alertó sobre las modalidades de fraude más comunes, cometidos a quienes venden productos de alto costo en la sección de Marketplace de la plataforma socio digital Facebook.

Al respecto, el Fiscal de Distrito Zona Centro, Dr. Heliodoro Araiza Reyes, enfatizó la importancia de presentar una denuncia, pues permitirá iniciar las investigaciones y recabar información, para llevar ante la justicia a los delincuentes.

El agente del Ministerio Público de la referida Unidad de Investigación, Isaac Flores Fuentes, explicó que en los últimos meses se observó que este modus operandi va en aumento, por lo que compartió una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de este tipo de fraude.

Uno de ellos ocurre cuando algunas personas ponen a la venta objetos como instrumentos musicales, consolas de videojuego y celulares de alta gama, y las contacta un supuesto comprador, quien envía la imagen de un ticket que supuestamente demuestra el depósito.

“Luego resulta que es falso porque realmente no se puede disponer de la cantidad, porque nunca se pagó. Sin embargo, presionan a la víctima, enviando a un chofer de Uber o DiDi a recoger el artículo”, describió.

Flores Fuentes recomendó a la gente que realiza estas transacciones, que en cuanto le hayan hecho el supuesto pago, muevan esa cantidad a otra cuenta, para cerciorarse de que el depósito es real, y que no cedan ante presiones de ningún tipo.

Una segunda modalidad que se ha detectado, es la de venta y renta de departamentos o casas, en las que se pide una cuota para supuestamente apartar la vivienda, pero se ha detectado que incluso las imágenes que se muestran son falsas.

En un tercer caso recurrente, se detectó que algo similar ocurre con la venta de vehículos, en donde se ofrece un vehículo a muy buen precio y a las personas que dicen estar interesadas, el vendedor les solicita un abono para traer la unidad que supuestamente está en otra ciudad.

“Las víctimas nos han descrito que, en el transcurso de los días, los defraudadores les dan excusas como que se ponchó una llanta y necesitan pagar la compostura, y para eso les piden dinero, a lo que la víctima accede, pero el vehículo nunca llega”, describió.

En estos dos casos, los defraudadores también llegan a solicitar que se envíe una fotografía de la credencial de elector de la víctima, con el pretexto de hacer el contrato, más el agente Flores recomendó jamás compartir a través de redes sociales, imágenes de documentos oficiales de identificación, con alguien a quien no se conoce físicamente.

En caso de ser víctimas de estos tipos de fraude, las personas pueden acudir a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, ubicadas en la intersección de la calle 25 y avenida Teófilo Borunda, en la colonia Santo Niño, para interponer la denuncia correspondiente.