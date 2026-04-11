La Dirección de Protección Civil municipal informó que durante las recientes 24 horas se realizaron en total de 57 servicios de emergencia atendidos.

Entre los hechos más relevantes destaca la recuperación de un cuerpo sin vida localizado en una acequia en la colonia Colinas de Juárez. El hallazgo se realizó en condiciones que dificultan la identificación de la víctima, ya que el cuerpo fue encontrado envuelto en una cobija, por lo que se desconoce hasta el momento su identidad y características generales.

En materia meteorológica, la dependencia informó que durante la jornada del viernes se registraron lluvias de moderadas a fuertes en distintos sectores de la ciudad, acompañadas de caída de granizo y ráfagas de viento que alcanzaron velocidades de hasta 55 kilómetros por hora. Estas condiciones se presentaron de manera repentina, con una duración aproximada de entre 15 y 20 minutos.

Como consecuencia de estos fenómenos, el Departamento de Bomberos atendió un servicio relacionado con afectaciones por el clima, específicamente la caída de un árbol, sin que se reportaran mayores incidentes derivados de las precipitaciones.

Asimismo, Protección Civil informó que este mismo día se mantiene un operativo en coordinación con autoridades federales, acompañando a la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional como medida preventiva de seguridad, luego de que se detectara una toma clandestina y almacenamiento de hidrocarburos en la colonia Granjas Polo Gamboa.

Ante estos hechos, la dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones tanto por las condiciones climáticas como por situaciones de riesgo en la ciudad, y a reportar cualquier emergencia a los números correspondientes.