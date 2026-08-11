Conalep Chihuahua ofrece una gran oportunidad a los jóvenes estudiantes de experimentar intercambio académico con planteles de Portugal.
¿Dónde?
En Portugal, donde las y los estudiantes tendrán la oportunidad de integrarse a una experiencia académica, técnica, cultural y de formación profesional en un entorno europeo.
¿Con quién?
El proyecto se desarrolla entre CONALEP Chihuahua y el Instituto de Formação dos Países de Língua Oficial Portuguesa, con posibilidades de integración en instituciones educativas ubicadas en Guimarães, Fafe, Cabeceiras de Basto, Vila do Conde y la zona de Porto/Maia, de acuerdo con la información del programa.
¿Para quién?
Está dirigido a jóvenes estudiantes de CONALEP Chihuahua que cumplan con los requisitos establecidos para participar en este primer grupo, entre ellos ser mayores de edad —o alcanzar la mayoría de edad durante el año— y contar con certificado de secundaria.
¿Para qué?
El propósito va mucho más allá de viajar. Queremos que nuestros jóvenes puedan fortalecer su preparación técnica, conocer otros modelos educativos y productivos, desarrollar idiomas, adquirir independencia y competencias interculturales, acercarse a nuevas tecnologías y ampliar sus horizontes académicos y profesionales.
Desde nuestra Visión CONALEP Chihuahua 2030, la internacionalización debe acompañar lo que estamos construyendo en nuestros planteles: Inteligencia Artificial, bilingüismo, competencias digitales, certificaciones, vinculación con la industria y una educación técnica profundamente humana.
Un joven puede entrar a CONALEP pensando solamente en terminar su preparatoria y una carrera técnica, pero queremos que durante su formación descubra que puede continuar en la universidad, incorporarse a una empresa, emprender y también estudiar y adquirir experiencia en otros países.
Portugal representa una puerta para comenzar a construir esa visión internacional.
Queremos jóvenes orgullosos de Chihuahua y de CONALEP, con raíces firmes, preparación técnica y capacidad para desenvolverse en cualquier lugar del mundo.
Ese es el sentido del intercambio: que nuestros jóvenes conozcan el mundo y que el mundo conozca el talento que estamos formando en CONALEP Chihuahua.