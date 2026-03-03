El régimen de Morena traicionó tres veces a los trabajadores, con una tramposa aprobación de las 40 horas. Así lo declaró el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al discutirse esta reforma laboral en el Congreso del Estado de Chihuahua.

“Primero negándose a aprobar los dos días de descanso. Los diputados de Morena, que no han trabajado una vez en su vida, se negaron a decretar por ley los dos días de descanso. Segundo, porque esta reforma posterga la dignidad del trabajador. Las 40 horas sí, pero hasta el 2030. Y tercero, porque este régimen se negó a aprobar la reforma impulsada por la Bancada Naranja para establecer horas extra y aguinaldos sin impuestos”, declaró.

Francisco Sánchez remarcó que al mantener el cobro de impuestos en estos rubros, el régimen castiga doblemente al trabajador, quien está obligado a pagar impuestos en su salario, en sus horas extra, sus bonos, utilidades, vales de despensa y hasta en el finiquito.

“Una reforma laboral que no frena el saqueo a los trabajadores es una traición a los trabajadores”, sentenció.