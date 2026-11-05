Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, informó que su partido presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra Guadalupe Taddei Zavala, José Alfredo Hernández Casillas, Carlos Daniel Luna Rosas, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez y demás involucrados, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, asociación delictuosa, entre otros.

“Presentamos denuncia, por una razón, poque, derivado de los hechos que se presentaron en el INE, se fueron sumando más evidencias: audios, asignación de contratos y cómo pretendían apoderarse de todos los órganos en el país y preparar el fraude electoral rumbo al 2027”, añadió.

En rueda de prensa, acompañado por los senadores de su partido, informó que, además, se presentará una denuncia penal internacional ante la OEA, ONU, y otros organismos multilaterales, “porque esto evidencia y deja claro lo que hemos venido denunciando desde el PRI desde hace años… esto confirma cómo el gobierno de Morena quiere ganar las elecciones del 2027 y, posteriormente, las de 2030, y haremos una gira internacional”.

El legislador mostró un cartel con datos de lo que llamó “El cártel de Taddei” en el INE: “esta Guillermo Santiago, que lo que debería hacer es dejar el INE, pero que no lo deje porque todos los días los vamos a traer con el señalamiento de que son el cártel, con que ellos pactaron con Guadalupe Taddei, porque gente que trabajaba, ahí está la evidencia, ahí están las fotos, posteriormente estaba en la jefatura de oficina de la presidenta del órgano electoral y ahí estaba el entramado, el cochupo, el entramado para quedarse en las posiciones del órgano electoral”.

Indicó que desde el INE se hizo una estructura financiera similar a la de un cártel, con distintas posiciones de fiscalización, evaluación y prerrogativas,

“Está acreditado que son puros funcionarios y servidores públicos acreditados que son parte del partido de Morena”.

“Morena es Guadalupe Taddei, Guadalupe Taddei es Morena, pero es lo mismo, es Rocha Moya, La Barredora, es el fracaso, es la ineptitud, eso es lo que ha hecho Morena”, añadió.

Milenio