Nahomi Elizabeth, integrante de la Guardia Nacional de 22 años que perdió la vida defendiendo a su país

La muerte de Nahomi Elizabeth Martínez Sánchez, integrante de la Guardia Nacional de apenas 22 años, ha generado conmoción nacional luego de que se confirmara que perdió la vida durante el operativo en el que las fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La joven originaria de Guadalupe, en el estado de Zacatecas, participaba en el despliegue de seguridad realizado en la zona serrana de Tapalpa cuando ocurrió el enfrentamiento que dejó múltiples bajas entre los cuerpos federales.

Nahomi estudió en la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde se destacó en el ámbito académico y también como deportista. Formó parte del equipo femenil de basquetbol Club Mineras de Zacatecas, donde era reconocida por su disciplina, constancia y fortaleza. Compañeros, entrenadores y miembros de la comunidad universitaria la describen como una joven dedicada y con una fuerte vocación de servicio, cualidad que la llevó a incorporarse a la Guardia Nacional.

El operativo en el que participaba formaba parte de una acción coordinada de fuerzas federales y estatales que derivó en uno de los enfrentamientos más intensos registrados recientemente contra una organización criminal. Las autoridades reportaron la muerte de varios elementos, entre ellos Nahomi, cuyo fallecimiento ha sido señalado por diversas instituciones como un recordatorio del riesgo constante que enfrentan los integrantes de las corporaciones de seguridad en el país.

Tras confirmarse su muerte, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Club Mineras y la comunidad de su municipio expresaron condolencias y reconocimiento a su labor. Familiares y amigos han solicitado respeto a su memoria y han compartido mensajes que destacan su valentía y compromiso tanto en el servicio como en la vida diaria. Su caso ha abierto una conversación nacional sobre el costo humano de la lucha contra el crimen organizado y el papel que desempeñan jóvenes como ella en la seguridad del país.