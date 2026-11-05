La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) celebró una edición más de Emprendízate 2026.2, un evento que desde 2017 se consolidó como un referente en la formación emprendedora dentro de la comunidad universitaria.

Lo que nació como Espacio Emprendedor —con la necesidad de fortalecer la cultura emprendedora entre los estudiantes— evolucionó hasta convertirse en un espacio de aprendizaje, innovación y vinculación que, en esta ocasión, reunió a docentes, alumnos, directores, funcionarios, representantes del sector empresarial y gubernamental.

Organizado por la Dirección General de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social, mediante la Oficina de Desarrollo Empresarial, el encuentro, celebrado a las 9:45 horas del miércoles 4 de octubre en el Centro Cultural Universitario (CCU), tuvo como propósito impulsar la creatividad, la innovación y el desarrollo de competencias empresariales.

A lo largo de sus nueve años de trayectoria, el evento acumuló la participación de más de 4,578 estudiantes y docentes, y se llevó a cabo en distintas sedes universitarias como el CCU, el Centro Cultural de las Fronteras (CCF) y el Gimnasio Universitario.

Actualmente se realiza de manera semestral, manteniendo vivo el compromiso de formar nuevas generaciones de emprendedores.

La jornada inició con el protocolo oficial, que incluyó el mensaje de bienvenida a cargo de la maestra Kathya Yazmín Sánchez Pérez, directora general de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social, y la declaratoria inaugural por parte del doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ.

“Ya todos son ganadores”: el mensaje del Rector

En su intervención, el doctor Constandse Cortez agradeció el apoyo de la Dirección General de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social, de la Subdirección de Vinculación y de la Secretaría Académica, así como el liderazgo de los directores de los institutos, a quienes describió como “el corazón de la Universidad”.

El presídium estuvo integrado también por la maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria académica, además de los directores de los institutos: el doctor Jesús Meza Vega (ICSA); la maestra Tania Dolores Hernández García (ICB); el doctor Erwin Adán Martínez Gómez (IIT); y el doctor Fausto Enrique Aguirre Escárcega (IADA).

Recordó que Emprendízate nació en 2017, hace nueve años, con el propósito de apoyar a los estudiantes que tienen una idea, que ven las cosas de manera diferente y que se preocupan por un problema y buscan una solución.

Asimismo, subrayó la importancia de trabajar en equipo, conjuntar ideas, llegar a acuerdos y compartir un mismo objetivo para sacar adelante un proyecto.

“Es muy importante tener la capacidad de soñar y de ver las cosas diferentes, pero lo más importante es atreverse a estar aquí, atreverse a hacer las cosas diferentes, a proponer soluciones y a dar una mejor estructura a todo el entorno en el que vivimos”, expresó.

Dirigiéndose a quienes participaban por primera vez, los animó a no detenerse: “A lo mejor hay que intentarlo varias veces, proponerlo varias veces, modificarlo varias veces. Qué bueno que sea así, porque de esta manera van transformando, innovando y viendo cómo presentar su trabajo y su proyecto de la mejor manera”.

Los felicitó por su valentía y los invitó a seguir participando en las próximas ediciones.

Por su parte, la maestra Sánchez Pérez, definió a Emprendízate 2026.2 como “el puente perfecto entre sus aulas y el mundo empresarial”, y señaló que el verdadero impacto del evento no se limita a un acto escolar.

Explicó que los participantes tuvieron un escenario extraordinario para tres cosas: presentar su idea de negocio —resultado de su creatividad, esfuerzo y dedicación—; exponer su discurso y demostrar su capacidad de convencer a jueces exigentes, con enfoque social, tecnológico y ambiental; y recibir retroalimentación invaluable de mentores expertos que ya recorrieron ese camino.

Añadió que el gran beneficio de defender sus proyectos es obtener el paso directo al programa de vinculación de la UACJ, “el espacio donde sus ideas dejarán de ser hojas de papel para convertirse en realidades de negocios sólidas y estructuradas”.

“Jóvenes: la innovación, la tecnología y el compromiso ambiental están en sus manos. No tengan miedo de fallar; tengan miedo de no intentarlo. Aprovechen cada crítica constructiva, aprendan de los expertos y, sobre todo, crean en el poder de sus propias ideas”, concluyó.

Agradeció el trabajo previo de la Oficina de Desarrollo Empresarial y de la Subdirección de Vinculación, y se despidió con una invitación: “Dejen huella y emprendan su camino al futuro”.

Posteriormente, los estudiantes presentaron sus ideas de negocio y expusieron pitches con enfoque social, tecnológico o ambiental ante un jurado conformado por especialistas.

Entre el jurado destacó el maestro Hugo Becerra, CEO de Diest Consulten; la ingeniera Abril Rangel, directora de Frente Norte/Startup Juárez; el ingeniero Carlos Torres, CEO de Merkatics; el maestro Ángel Hiram Cárdenas Rocha, de la Jefatura de Incubadora de Empresas; y el licenciado Iván Eduardo Muñiz, presidente de Toastmasters Paso del Norte.

Como beneficio adicional, los participantes obtuvieron retroalimentación de mentores expertos y la posibilidad de acceder al Programa de Incubación UACJ para desarrollar sus proyectos.

Con un formato que combinó protocolo, conferencia magistral y evaluación de proyectos, Emprendízate 2026.2 mantuvo su carácter de acción de vinculación institucional y su apuesta por preparar a los estudiantes para un mercado laboral dinámico y competitivo.