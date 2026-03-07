Con el objetivo de fortalecer la permanencia escolar y apoyar la economía de las familias chihuahuenses, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep), otorgó en Ciudad Juárez apoyos económicos a cerca de 600 estudiantes del subsistema.

La entrega de Becas de Reafiliación y/o Retención de Alumnas y Alumnos de Educación Media Superior se realizó en la Extensión Académica del Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST), con la participación de autoridades educativas.

El director general del Conalep, Omar Bazán Flores, informó que se destinaron recursos por un millón 773 mil pesos en beneficio de 591 estudiantes de los diferentes planteles, de los cuales, 97 corresponden a la Extensión Académica del CAST en Juárez.

Bazán Flores destacó que el Conalep cuenta con un capital humano comprometido con la formación del alumnado, y señaló que este tipo de apoyos contribuye a la pertinencia educativa, al crecimiento de la matrícula y al respaldo de las familias.

A su vez, el subsecretario de Educación Media Superior de la SEyD, Guillermo Márquez Lizalde, reconoció el compromiso y el trabajo coordinado que realiza la comunidad Conalep en beneficio de las y los jóvenes chihuahuenses.

Añadió que estos apoyos representan una herramienta importante para fortalecer la permanencia escolar y brindar mayores oportunidades a las alumnas y alumnos para continuar con su formación académica.

La alumna Sinahi Prieto Simental brindó un mensaje en representación de sus compañeras y compañeros, en el que agradeció la entrega de estos apoyos que son un incentivo para continuar con su formación académica.