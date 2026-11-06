El diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Soto, expresó su agradecimiento al equipo que participó en el desarrollo e implementación de una plataforma digital diseñada para facilitar a los municipios la presentación de iniciativas de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, contribuyendo a agilizar su recepción y revisión.

Durante la sesión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, el legislador destacó que se recibieron las propuestas de los 67 municipios antes del 20 de octubre, fecha límite para su presentación, resultado que atribuyó en buena medida a la implementación de esta herramienta tecnológica.

“Recibimos las tablas de valores en tiempo récord; antes del 20 de octubre ya teníamos las 67. Creo que esto responde en mucho a una plataforma en la que el cuerpo técnico del Congreso, el área de Informática y la propia Secretaría Técnica de la Comisión tienen meses trabajando”, expresó.

Soto Prieto señaló que, con esta plataforma, los tiempos destinados a los procesos de presentación y revisión de las tablas de valores se reducen en un 80%, facilitando tanto el trabajo de los municipios como el de las áreas técnicas del Congreso del Estado.

“Este es un cambio muy importante, un salto cuántico en la forma en la que procesamos las tablas de valores”, afirmó.

El diputado destacó la importancia de impulsar herramientas tecnológicas que permitan modernizar y hacer más eficientes los procesos administrativos y legislativos, en beneficio de los municipios del estado.

Asimismo, reconoció y agradeció especialmente la colaboración del Ing. Aarón Molina, del Ing. Víctor Salas y del secretario administrativo, Mtro. Ottofriderch Rodríguez, por su disposición, compromiso y participación para hacer posible el desarrollo e implementación de esta herramienta digital.