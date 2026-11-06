Con el propósito de generar conciencia sobre la diabetes y visibilizar los desafíos que enfrentan quienes viven con esta enfermedad, el diputado local del PRI, José Luis Villalobos García, presentó un punto de acuerdo para exhortar a los tres poderes del Estado, los 67 ayuntamientos y las dependencias de la administración pública estatal y municipal a iluminar de azul sus edificios el próximo 14 de noviembre, en el marco del Día Mundial de la Diabetes.

Durante su intervención en el Congreso del Estado, Villalobos señaló que esta conmemoración debe ir más allá de un acto simbólico, pues representa una oportunidad para recordar la importancia de la prevención, la detección oportuna y el acceso a los tratamientos.

“Detrás de cada cifra sobre la diabetes, hay un rostro, una familia, una rutina diaria marcada por pastillas, glucómetros y jeringas que muchas veces pasan desapercibidas para quienes no las viven de cerca”, expresó el legislador al explicar la importancia de colocar esta problemática en la agenda pública.

Mencionó que Chihuahua enfrenta un panorama preocupante, ya que los casos de diabetes han aumentado 44.8 por ciento en los últimos diez años. Además, la entidad ocupa el quinto lugar nacional en diabetes mellitus tipo 1 entre niñas, niños y jóvenes de 0 a 24 años.

De acuerdo con las cifras citadas en la propuesta, durante 2025 fallecieron 2 mil 832 personas en Chihuahua a causa de la diabetes, mientras que a nivel nacional se registraron 106 mil 874 defunciones relacionadas con esta enfermedad.

El diputado advirtió que uno de los principales retos es lograr diagnósticos oportunos, pues muchas personas descubren que tienen diabetes cuando ya presentan complicaciones. En ese sentido, destacó que el lema internacional para el periodo 2026-2027, “Acción temprana contra la diabetes”, busca precisamente impulsar la detección antes de que la enfermedad avance.

Villalobos también recordó que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Estatal de Salud para garantizar el acceso a insulina, insumos médicos y educación en salud para niñas, niños y adolescentes que viven con diabetes.

Explicó que esta modificación representa un avance para atender las necesidades de la población infantil y adolescente, al establecer garantías legales para el tratamiento y monitoreo de quienes viven con diabetes tipo 1.

“Lo que hoy pide el mundo con el lema ‘Acción temprana contra la diabetes’, Chihuahua ya lo había comenzado a construir desde las leyes”, sostuvo.

Respecto a la propuesta de iluminación, el legislador explicó que forma parte de una iniciativa internacional impulsada desde hace años para que edificios y monumentos emblemáticos se iluminen de azul, color que identifica la lucha contra la diabetes.