Como parte de los compromisos establecidos durante la reunión con los vecinos del Residencial Gardeno, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), inició los trabajos de limpieza y mantenimiento de los pozos de absorción ubicados en los parques de los distintos fraccionamientos de la zona.

Las labores comenzaron este jueves en el fraccionamiento Alegro 2, donde personal de la JMAS utilizó motobombas, maquinaria y cuadrillas operativas para retirar el lodo y los residuos acumulados por las recientes lluvias, que afectaron el funcionamiento de estos espacios.

La arquitecta Ana Mancinas, coordinadora de Nuevos Desarrollos de la Dirección de Obra, explicó que, estos pozos también funcionan como vasos de captación, por lo que, es importante mantenerlos limpios para que puedan recibir el agua de lluvia y cumplir adecuadamente con su función.

“Debido a las lluvias los pozos acumularon lodo y sedimentos que afectaron su funcionamiento, por eso, el día de hoy estamos realizando trabajos con maquinaria y personal para limpiar estos espacios y dejarlos en buenas condiciones”, señaló.

Asimismo, agradeció la comprensión de los vecinos por las molestias temporales que pudieran ocasionar los trabajos y destacó que las cuadrillas buscan concluir las labores en el menor tiempo posible.

Por otra parte, el Departamento de Alcantarillado, realizó la videoinspección de la red de drenaje para revisar su funcionamiento y detectar posibles anomalías, sin embargo, durante la revisión se identificó que un pozo de visita (alcantarilla) quedó cubierto por el pavimento de la vialidad.

Además, se realizó una limpieza general en la red de drenaje con apoyo de un equipo vactor, como parte de las acciones para mantener en buenas condiciones la infraestructura sanitaria del sector.

Con estos trabajos, la JMAS da seguimiento a los acuerdos establecidos con los habitantes de Gardeno y atiende las necesidades de la zona, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la infraestructura pluvial y sanitaria para brindar una mayor seguridad a las familias.