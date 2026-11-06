El Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) ofrece una alternativa educativa flexible que impulsa a la juventud hacia la educación superior.

Ese es el caso de las hermanas María Luisa y Ana Guadalupe Meléndez González, de 17 y 15 años, quienes se preparan para estudiar Medicina y Gastronomía.

Con apenas un año y medio de integrarse al SEA en la capital, ambas jóvenes dieron continuidad a una sólida formación desarrollada desde la infancia mediante esquemas abiertos.

María Luisa concluyó recientemente sus estudios de bachillerato, al tiempo que Ana Guadalupe se encuentra próxima a finalizar esta etapa, lo que refirma las ventajas de un sistema que destaca por su adaptabilidad a los tiempos y necesidades particulares de cada persona.

Esta modalidad se distingue por ofrecer la posibilidad de organizar las jornadas de estudio de manera autónoma, y brinda incluso la opción de culminar la educación media superior en un periodo de 13 meses según la dedicación y el ritmo de aprendizaje individual.

Para María Luisa, continuar su preparación en el Cobach significó preservar un método al que ya estaba habituada desde la primaria y la secundaria, por lo cual calificó la experiencia como una de las decisiones más acertadas en su formación.

Destacó la flexibilidad de horarios, la selección de maestras y maestros, formas de evaluación, así como la atención cercana del personal administrativo y académico.

Más allá de facilitar la continuidad escolar, el modelo educativo fomenta competencias clave como la organización, la responsabilidad y la autogestión, respaldadas por un cuerpo de docentes asesoras y asesores que acompañan de cerca el proceso de aprendizaje.

La vivencia de las hermanas Meléndez González refleja cómo la educación abierta, combinada con el compromiso personal y la guía institucional, se erige como una vía sólida para materializar proyectos de vida y propiciar nuevas oportunidades de desarrollo profesional.

Mediante este esquema, el Cobach amplía el abanico de alternativas para quienes buscan iniciar, retomar o concluir su bachillerato, con opciones que se adaptan a diversas realidades para que más personas accedan al conocimiento y construyan su futuro con éxito.