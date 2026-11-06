La Feria de Empleo UACJ acerca a las empresas con la comunidad universitaria para que conozcan el talento de los estudiantes y les ofrezcan oportunidades laborales. Este primer encuentro permite que los futuros profesionistas, desde la etapa universitaria, enriquezcan sus habilidades profesionales.

Esta segunda edición anual de la Feria de Empleo se lleva a cabo en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA). en el marco del Congreso de Humanidades, inaugurado en días pasados por las autoridades universitarias.

La actividad, a cargo de la Dirección General de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social, reunió alrededor de 20 empresas del sector industrial, productivo y organizaciones que apoyaron a través de módulos informativos y asesorías.

Mónica Padilla, enlace del sector externo de la Subdirección de Vinculación, comentó que el propósito consiste en llevar hasta las aulas vacantes laborales y de prácticas a la comunidad estudiantil. “Desde la dirección hacemos un esfuerzo ofreciendo cuatro ferias durante el año en cada uno de los institutos. Aquí se pueden acercar los estudiantes de primer semestre y hasta los que han concluido sus estudios».

Además, esta práctica permite sensibilizar a los estudiantes para que tomen en cuenta que la universidad ofrece actividades que conectan las aulas con las empresas, en lugar de esperar a obtener el título universitario para comenzar a buscar un empleo, sino desde antes de egresar.

Desde el sector empresarial Vanessa Ortega, quien se desempeña como reclutadora, compartió que la empresa Fastenal promueve el crecimiento interno y participan en la Feria de Empleo con el propósito de buscar estudiantes interesados en desarrollar su profesión dentro de una empresa en la que puedan poner en práctica sus competencias profesionales y encontrar oportunidades de crecimiento futuras.

“La vinculación con las empresas permite que se vea el talento y acercarlos al mundo real. Además, cuando somos estudiantes nos hace darnos cuenta que todo lo que aprendemos en la escuela es útil, y de alguna manera se ameniza la transición al mundo laboral”.

A través de la Feria de Empleo la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez permite conectar la vida estudiantil con el ejercicio profesional e impulsar las oportunidades de crecimiento.