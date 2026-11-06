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Formulan imputación a detenido por el homicidio de Kevin Emmanuel M. G.

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La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de David Arturo R. G. por el delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de Kevin Emmanuel M. G., en Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, comunicó al imputado que se le atribuye el homicidio de la víctima, en hechos ocurridos el 01 de noviembre del año en curso, en el cruce de las calles General Agustín De La Vega y Ponciano Arriaga de la colonia Revolución Mexicana.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado lesionó con un arma blanca a la víctima, quien falleció a casusa de hipovolémico.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron a David Arturo R. G. mediante orden de aprehensión ejecutada el pasado 03 de noviembre, en el cruce de las calles Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos, de la colonia San Antonio.

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El Juez de Control conocedor de la causa penal 4506/2026, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, y fijó para el próximo lunes 09 de noviembre, a las 11:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso, en donde se resolverá su situación jurídica.

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