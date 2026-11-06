Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez manifestaron su rechazo al nuevo acuerdo de evaluación del desempeño laboral, al considerar que las disposiciones podrían afectar la estabilidad de los empleados y poner en riesgo sus derechos laborales.

La manifestación pacífica fue encabezada por Itzel Lara, asistente de Control y Enjuiciamiento, quien convocó al personal para expresar su postura frente a las medidas recientemente planteadas por las autoridades judiciales a nivel nacional.

Durante la protesta, los trabajadores externaron su inconformidad con los criterios de evaluación establecidos por el órgano de administración judicial, al señalar que no toman en cuenta las condiciones reales en las que desempeñan sus funciones ni garantizan un procedimiento equitativo para todo el personal.

Asimismo, advirtieron que la aplicación de esta normatividad podría derivar en la eliminación de plazas laborales, situación que generaría incertidumbre entre los empleados y afectaría tanto la continuidad de sus labores como el funcionamiento del sistema de impartición de justicia.