La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Javier Adrián S. Z., por el delito de violencia familiar, ocurrido el 05 de julio del 2025, en Ciudad Juárez.

Está representación social, acreditó la probable responsabilidad de Javier Adrián S. Z., en hechos ocurridos en el domicilio familiar ubicado en la colonia Tierra Nueva, en donde presuntamente agredió de manera física y psicológica a sus padres biológicos.

La detención del imputado, en términos de la flagrancia, estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, procedió en su contra.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, consideró los datos de prueba expuestos por la representación social para resolver la situación jurídica del imputado, a quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.