El alcalde Cruz Pérez Cuéllar dio a conocer que el Municipio someterá a consulta ciudadana la expropiación de al menos tres predios adjudicada al Partido Acción Nacional (PAN) por un adeudo millonario que supera los 9 millones 500 mil pesos por concepto de adeudo del predio.

En su última declaración, reveló que el (PAN) debe más de 9 millones de pesos en impuestos prediales, una deuda que ha acumulado a lo largo de varios años y que involucra varias propiedades del partido, incluido su edificio principal.

Dijo que “376,044 cuentas fueron pagadas durante el año anterior 2025, “pero hay quienes se hacen los de la vista gorda”, expresó Pérez Cuéllar, refiriéndose a la cantidad de ciudadanos que sí cumplen con sus obligaciones fiscales. Este dato contrasta con la deuda millonaria del PAN, que, a pesar de recibir el año pasado más de 54 millones de pesos en prerrogativas, sigue sin cumplir con sus responsabilidades fiscales.

El alcalde no ocultó su frustración por la disparidad entre los ciudadanos que pagan y aquellos que, como el PAN, evaden el pago de sus impuestos. “Es sorprendente ver cómo un partido que recibe recursos públicos se atreve a no cumplir con sus deberes ciudadanos”, comentó el edil.

Ante la gravedad del asunto, el presidente municipal anunció que convocará a un plebiscito para que los juarenses decidan si están de acuerdo con que el PAN continúe gozando de propiedades sin saldar sus adeudos. El plebiscito, herramienta de participación ciudadana, permitirá que los habitantes de la ciudad se expresen sobre si las propiedades del PAN deben ser expropiadas o si el partido debe saldar la deuda antes de continuar disfrutando de esos bienes.

“Este es un tema serio que no podemos pasar por alto”, subrayó el alcalde, quien aseguró que se tomará acción en el próximo Cabildo, a celebrarse el 28 de enero, para dar inicio a la recolección de firmas y organizar la consulta popular.

Como parte de su plan para dijo se comenzará una campaña intensiva de recolección de firmas que comenzará en el Distrito 5, una de las áreas de mayor morosidad. “Vamos a peinar casa por casa”, afirmó Pérez Cuéllar, destacando la importancia de involucrar a los ciudadanos en este proceso. Para ello, se reclutará un grupo de voluntarios que estarán al tanto de las propiedades morosas y presionarán a aquellos que aún no se han puesto al corriente.