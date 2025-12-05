Después de mantener bloqueado durante 48 horas el puente internacional Córdoba de las Américas (Puente Libre), campesinos y productores del estado de Chihuahua liberaron esta mañana el paso, reactivando el tránsito de mercancías y permitiendo que decenas de transportistas retomaran su ruta.



Horas más tarde también fue reabierto el cruce Zaragoza-Ysleta, tras 50 horas de cierre.



Las manifestaciones se originaron por el rechazo a la nueva Ley General de Aguas Nacionales, aprobada recientemente por legisladores federales.



Señalaron que el contenido final de la ley habría cambiado varias veces y ahora supera las 500 páginas, motivo por el que un equipo de abogados ya la analiza para definir los siguientes pasos.



