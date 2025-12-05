En un acontecimiento sin precedentes para la industria local, la Universidad de Innovación Tecnológica (UIT) firmó una carta de intención que la integra oficialmente a la Global Electronics Association (GEA).

Este convenio, celebrado en Ciudad Juárez, marca un parteaguas para la formación y profesionalización en el sector electrónico mexicano.

La ceremonia contó con la presencia de Lorena Villa Orozco Azcona, directora de GEA México, y Edgar Lara Enríquez, rector de la UIT, quienes encabezaron la firma. Como testigo de honor, Jesús Duarte, presidente de WizeTech y UNMEXAR, puntualizó la relevancia estratégica de la alianza, que abre la puerta a una nueva era de calidad e innovación en el país.

Gracias a este acuerdo, la UIT se convierte en el primer Centro de Innovación de Excelencia Electrónica en México, dijo Edgar Lara.

Indicó que la UIT certificará técnicos, estudiantes e ingenieros bajo estándares internacionales, elevando así el nivel de la manufactura electrónica regional y facilitando la integración de talento local a cadenas de valor globales.

Detalló que el Centro Certificador surgió como respuesta a la creciente demanda de competencias especializadas en manufactura avanzada.

“A través de programas técnicos de alto nivel y certificaciones internacionales, se busca que jóvenes y profesionales respondan a los desafíos reales de la industria electrónica, fortaleciendo la región fronteriza como polo de innovación”, expresó el rector de la UIT.

La primera fase del convenio incluye la capacitación de docentes de la UIT en estándares globales, asegurando que la enseñanza se mantenga a la vanguardia. Además, los planes de estudio de Ingeniería de Procesos Inteligentes de Manufactura y de Ingeniería en Ciberseguridad y Redes Digitales integrarán contenidos de la GEA, lo que robustecerá el perfil profesional de los estudiantes y los preparará para competir internacionalmente.

La colaboración entre la academia y la industria se consolidará mediante eventos, cursos y proyectos conjuntos, garantizando que la formación responda a las necesidades actuales del sector.

Asimismo, la implementación del programa Global Talent potenciará la especialización y la obtención de certificaciones globales, posicionando a Chihuahua como epicentro de innovación y atracción de inversiones internacionales.

Con la UIT y la GEA trabajando de la mano, el ecosistema académico-industrial de la región se fortalecerá, integrando a México a la cadena global de manufactura avanzada y consolidando la formación de mano de obra altamente calificada para el futuro tecnológico del país.