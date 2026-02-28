“Hay señales de la muerte del Ayatolá Alí Jamenei”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que existen “muchas señales” que indicarían la posible muerte del líder supremo de Irán, Ayatolá Alí Jamenei, tras recientes ataques aéreos contra objetivos estratégicos en territorio iraní.

En un mensaje difundido tras los bombardeos, Netanyahu señaló que el complejo donde presuntamente se encontraba el ayatolá fue alcanzado y que varios altos mandos del régimen fueron eliminados. Sin embargo, no presentó pruebas ni confirmó de manera oficial el fallecimiento.

Por su parte, autoridades iraníes rechazaron las versiones y sostienen que Ayatolá Alí Jamenei continúa con vida, aunque no han ofrecido detalles públicos sobre su paradero.

La incertidumbre sobre el estado del líder iraní se da en medio de una creciente escalada militar en la región, lo que mantiene en alerta a la comunidad internacional ante un posible agravamiento del conflicto en Medio Oriente.