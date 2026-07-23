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¡Agua que hace falta… se tira en el camino! Captan pipa derramando litros

by Eduardo Huízar
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Un nuevo video enviado por un lector de JuárezNoticias.com exhibe a una pipa de agua potable que circulaba derramando agua mientras avanzaba por la avenida De Las Torres, en sentido de sur a norte.

@juareznoticias.com

Agua que hace falta… se tira en el camino!

♬ sonido original – juareznoticias

En las imágenes se aprecia cómo el agua sale de la parte superior del tanque, dejando un rastro a lo largo del recorrido. Aunque se desconoce la causa de la fuga, una de las posibilidades es que la válvula superior no haya quedado bien cerrada o presente alguna falla.

Además del aparente desperdicio de agua, varios automovilistas que circulaban detrás de la unidad fueron alcanzados por el líquido, mientras el pavimento quedó mojado a lo largo del trayecto.

El hecho llamó la atención debido a que muchas colonias de Ciudad Juárez dependen del suministro mediante pipas por la falta de agua en la red, por lo que las imágenes generaron comentarios entre ciudadanos sobre la importancia de revisar las condiciones de estas unidades y evitar pérdidas durante el traslado.

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