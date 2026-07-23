Personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal participó en la reunión ordinaria y mesa mensual de coordinación con representantes del sector empresarial, realizada en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), con el propósito de dar seguimiento a las estrategias de seguridad implementadas en los distintos corredores comerciales de Ciudad Juárez.



Durante el encuentro, el titular de la dependencia, César Omar Muñoz Morales, atendió las dudas, inquietudes y planteamientos de los representantes de los corredores comerciales, quienes reconocieron el trabajo realizado por la corporación, destacando la disminución en el delito de robo a comercio, así como la mayor presencia policial y los recorridos permanentes de vigilancia que han fortalecido la seguridad en las zonas comerciales.



Así mismo, el titular de la SSPM destacó que estos resultados han sido posibles gracias al trabajo coordinado entre los elementos que realizan patrullajes y recorridos de vigilancia en campo, así como al uso de la tecnología implementada en el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI), mediante la plataforma “Juárez Vigilante”, que fortalece la prevención del delito y la capacidad de respuesta.



En la reunión participaron dirigentes de los diferentes corredores comerciales de la ciudad, así como representantes de la Coordinación General de Seguridad Vial, de la Policía Comercial y de las cadenas comerciales OXXO y Del Río, quienes intercambiaron propuestas para fortalecer la coordinación entre autoridades y el sector empresarial.



Los asistentes coincidieron en la importancia de mantener este tipo de reuniones periódicas, las cuales permiten dar seguimiento a las necesidades de cada corredor comercial, fortalecer la comunicación directa con las autoridades y ajustar las estrategias de prevención y vigilancia de acuerdo con las condiciones de cada sector.



La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el sector empresarial para fortalecer la prevención del delito, mantener una estrecha comunicación con los comerciantes y seguir impulsando acciones que contribuyan a la seguridad y tranquilidad de las familias juarenses.