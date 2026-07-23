La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), realiza trabajos de reparación de un hundimiento registrado en la calle Acolhuas, entre Quiches y Chamulas, en la colonia Electricistas Aztecas, derivado de las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias.

La arquitecta Ileana Baca, del departamento de Alcantarillado Distrito 1, informó que, el problema se originó por el ingreso de agua pluvial a la red de alcantarillado, lo que arrastró tierra, basura y otros materiales que ocasionaron un taponamiento en la tubería y, posteriormente, el hundimiento.

“Este trabajo se está realizando por un hundimiento expuesto ocasionado por las recientes lluvias y por el acumulamiento de agua pluvial en la zona. Esta situación permitió que ingresara a la red de alcantarillado afectando su funcionamiento y por consecuencia a los usuarios del sector”, explicó.

Detalló que, el hundimiento fue causado por una falla en la tubería de concreto instalada en ese tramo, por lo que será sustituida por tubería de PVC, un material que ofrece mayor resistencia y durabilidad.

Los trabajos contemplan la reposición de aproximadamente 6 a 12 metros de tubería, con un diámetro de entre 8 y 10 pulgadas, además del reemplazo de una descarga domiciliaria conectada directamente al pozo de visita.

“Previo a esta intervención estuvimos trabajando con una unidad vactor, equipos de bombeo de agua residual, unas motobombas de seis y cuatro pulgadas para disminuir los niveles en la red de alcantarillado, sin embargo, durante los trabajos se presentó el hundimiento, lo que complicó las labores de reparación”, señaló.

Agregó que, las labores se realizan con maquinaria especializada como una excavadora, una retroexcavadora, dos equipos de bombeo y una cuadrilla de operación.

La JMAS agradece la comprensión y paciencia de los habitantes del sector por las molestias temporales que pudieran generarse durante la ejecución de estos trabajos.