Los retornos de la avenida Teófilo Borunda se han convertido en un punto de constante riesgo para quienes circulan diariamente por esta importante vialidad de Ciudad Juárez, debido a la imprudencia de algunos conductores que invaden los carriles sin tomar las debidas precauciones.

@juareznoticias.com ¡A la brava! Retornos de la Teófilo Borunda son una ruleta rusa ♬ sonido original – juareznoticias

De acuerdo con videos enviados por lectores de JuarezNoticias.com, es frecuente observar cómo automovilistas, conductores de camionetas e incluso operadores de camiones de transporte de personal realizan el retorno y, en lugar de incorporarse al carril izquierdo, cruzan de inmediato hasta los carriles centrales o el de extrema derecha.

Esta práctica obliga a los vehículos que ya circulan con preferencia a frenar de forma repentina o realizar maniobras para evitar una colisión.

La situación se presenta principalmente en los retornos ubicados sobre la avenida Teófilo Borunda, entre la avenida Tecnológico y avenida de las Torres, aunque automovilistas señalan que el problema también se observa en otros puntos de la ciudad.

Conductores consideran que esta conducta refleja una falta de cultura vial y de respeto por el reglamento de tránsito, además de incrementar el riesgo de accidentes en una de las avenidas con mayor flujo vehicular de Ciudad Juárez.